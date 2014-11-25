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НОВОСТИ ЛАТВИИ

avtozapchasti24.lv

avtozapchasti24.lv

Фото к новости Игровые онлайн казино набирают популярность в Латвии и Прибалтике

Игровые онлайн казино набирают популярность в Латвии и Прибалтике

Фото к новости Выбор Пиебалгса, лидера

Выбор Пиебалгса, лидера "Единства": «замазать» очередной скандал, либо начать очищение

Фото к новости Идти или нет в школу в 6 лет? В МОН будут думать

Идти или нет в школу в 6 лет? В МОН будут думать

Фото к новости Инцидент с самолетом «airBaltic»: нет трупов, значит можно забыть?

Инцидент с самолетом «airBaltic»: нет трупов, значит можно забыть?

Фото к новости ПБ Латвии не настаивает на всеобъемлющем запрете закрывающей лицо одежды

ПБ Латвии не настаивает на всеобъемлющем запрете закрывающей лицо одежды

Фото к новости По Риге шагает армия НАТО. Зачем?

По Риге шагает армия НАТО. Зачем?

Фото к новости Молдавия задержала и депортировала активиста Гапоненко

Молдавия задержала и депортировала активиста Гапоненко

Фото к новости В Латвии разрешено рекламировать ИГИЛ

В Латвии разрешено рекламировать ИГИЛ

Фото к новости Мнение: Думать, что Латвия в безопасности — слишком наивно

Мнение: Думать, что Латвия в безопасности — слишком наивно




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Задорнова хотят лишить вида на жительство в Латвии!


Интервью с Валдис Домбровскис об отставке


Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис подал в отставку


Андрей Мамыкин с Ингуной Судрабой


Андрей Мамыкин с Юрием Есипенко о трагедии в MAXIMA


Андрей Мамыкин в эфире с Нилом Ушаковым о трагедии в MAXIMA


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    • НОВОСТИ ГОРОДА РИГА

    Фото к новости Концерт в память о Сергее Бодрове младшего в Melnā Piektdiena

    Концерт в память о Сергее Бодрове младшего в Melnā Piektdiena

    16.12. в 20:00 первый концерт в нашем городе памяти великого человека, героя нашего времени- Сергея Бодрова младшего.

    | 07.12.2016
    Фото к новости Фоторепортаж игры Dinamo Riga против HK Salavat Julaev в Арена Рига 30.11.2016

    Фоторепортаж игры Dinamo Riga против HK Salavat Julaev в Арена Рига 30.11.2016

    Rigaportal.lv подготовил для вас фоторепортаж игры Dinamo Riga против HK Salavat Julaev в Арена Рига 30.11.2016. Ссылка на фотографии внутри новости.

    | 04.12.2016
    Фото к новости Завершился „МЕСЯЦ УСОВ” или “MOVEMBER” + фоторепортаж

    Завершился „МЕСЯЦ УСОВ” или “MOVEMBER” + фоторепортаж

    Вчера вместе с игрой „Dinamo Rīga” завершился "Месяц усов" или кампания "Movember", в рамках которой уже четвертый год мужчин призывают в течение месяца отращивать усы и бороды, чтобы привлечь внимание к тому, насколько важно регулярно заботиться о своем здоровье.

    | 01.12.2016
    Фото к новости Фоторепортаж с Latvijas drifta čempionāta noslēgums 2016

    Фоторепортаж с Latvijas drifta čempionāta noslēgums 2016

    Rigaportal подготовил для вас небольшой фоторепортаж с закрытия чемпионата Латвии по дрифту "Latvijas drifta čempionāta noslēgums 2016", который проходил в минувшую субботу на трассе в Бикирниеки.

    | 16.10.2016
    Фото к новости Фоторепортаж с открытия нового парка в Пурвциемсе у «Кепки Ушакова»

    Фоторепортаж с открытия нового парка в Пурвциемсе у «Кепки Ушакова»

    Сегодня прошло открытие нового парка в Пурвциемсе у «Кепки Ушакова». Для тех, кто не сумел там побывать, рижский портал rigaportal.lv подготовил фоторепортаж.

    | 25.09.2016
    Фото к новости Городской квартал Спикери выходит на Европу

    Городской квартал Спикери выходит на Европу

    Peнoвaция квapтaлa Cпикepи выдвинутa нa кoнкуpc Eвpoпeйcкoгo Coвeтa нa лучшую paбoту в oблacти пeйзaжнoй apxитeктуpы. Taкoвы итoги нaциoнaльнoгo oтбopa пpoeктoв, нoминaнтaми в кoтopoм cтaли вoceмь oбъeктoв.

    | 25.09.2016
    Фото к новости Фоторепортаж с Driftking of Riga 2016 в | День первый

    Фоторепортаж с Driftking of Riga 2016 в | День первый

    Drift King 2016 закончен. Для тех, кто не сумел там побывать, Ригапортал подготовил  фоторепортаж

    | 21.09.2016
    Фото к новости Рижский порт станет основным объектом в процессе перевозки производственных установок для шахт Кузбасса

    Рижский порт станет основным объектом в процессе перевозки производственных установок для шахт Кузбасса

    Руководство терминала порта Риги запустило внедрение перспективного проекта, связанного с транспортировкой, выгрузкой, укреплением на железнодорожных платформах и отправкой на Кузбасс гидравлического оборудования для шахт.

    | 02.09.2016
    Фото к новости Изменилось расписание поездов Рига-Даугавпилс

    Изменилось расписание поездов Рига-Даугавпилс

    Лaтгaльcкий peгиoн плaниpoвaния пoлучил oт Диpeкции aвтoтpaнcпopтa cпeциaльнoe cooбщeниe.

    | 14.12.2015
    Фото к новости Ушаков:

    Ушаков: "Впредь попрошу обращаться в письменном виде"

    Pижcкaя думa нaмepeнa выдeлить пoчти ceмьcoт тыcяч eвpo нa oбщeниe c гopoжaнaми в coциaльныx ceтяx.

    | 14.12.2015

    ПОСЛЕДНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ от Rigaportal.lv

    Фото с концерта в память о Сергее Бодрове младшего 16.12.2016
    Латвия 2:0 Эстония - футзал 09.12.2016
    Латвия 4:2 Литва футзал 09.12.2016
    Dinamo Riga - HK Salavat Julaev 30.11.2016
    Закрытие Латвийского чемпионата по дрифту 2016
    „МЕСЯЦ УСОВ” или “MOVEMBER” в Арена Рига 30.11.2016
    Открытие нового парка в Пурвциемсе у «Кепки Ушакова»


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    ЛАТВИЯ В МИРОВЫХ НОВОСТЯХ

    Как политическая ситуация в Европе повлияла на авиалинии Латвии?

    Как политическая ситуация в Европе повлияла на авиалинии Латвии?

    Одна из ведущих рижских компаний airBaltic в лице исполнительного директора господина Мартина Гаусса сообщила о значительном сокращении цен на авиаперевозки.

    | 11.02.2015
    Четыре натовских истребителя будут охранять небо над странами Балтии

    Четыре натовских истребителя будут охранять небо над странами Балтии

    Благодаря миссии НАТО воздушное пространство стран Балтии будет охраняться четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon. Все они прибудут уже сегодня, в воскресенье 28 декабря, на авиабазу  ВВС в Литве в Шяуляй. Они были предоставлены  ВВС Италии

    | 28.12.2014
    Врачи из Филадельфии в своей практике ещё не встречали таких случаев, как у Дависа

    Врачи из Филадельфии в своей практике ещё не встречали таких случаев, как у Дависа

    Врачи той детской больницы в Филадельфии, где проходит лечение девятилетний Давас, на днях сообщили, что случай его болезни является первым в их многолетней практике лечения тяжелобольных пациентов. Хоть это не помешало помочь ему и провести операцию успешно

    | 22.12.2014
    Сто холмсов на одной площади: на празднике “День рождения Шерлока Холсма” пройдет флэшмоб для книги рекородов Гинесса

    Сто холмсов на одной площади: на празднике “День рождения Шерлока Холсма” пройдет флэшмоб для книги рекородов Гинесса

    4 января в честь празднования Дня рождения Шерлока Холмса в Риге пройдет необычный флэшмоб.

    | 17.12.2014
    Житель Латвии состоит в группировке радикальных исламистов

    Житель Латвии состоит в группировке радикальных исламистов

    Не так давно стало известно, что житель Латвии является одним из членов группировки радикальных исламистов. Именно такие данные были опубликованы Полицией безопасности, которая также сообщила и о том, что латвиец уже достаточно долгое время находится на территории Сирии. 

    | 07.12.2014
    Политолог Станислав Белковский сообщил о том, что Путин не пойдёт на конфронтацию с НАТОв странах Балтии

    Политолог Станислав Белковский сообщил о том, что Путин не пойдёт на конфронтацию с НАТОв странах Балтии

    Станислав Белковский, который является одним из топовых политологов России в своём последнем интервью одному из интернет - порталов о том, что Путин никогда не пойдёт на конфронтацию с НАТО ни в одной из стран Балтии

    | 07.12.2014
    Латвия не намерена поставлять оружие Украине

    Латвия не намерена поставлять оружие Украине

    Сегодня, 25 ноября, Лаймдота Страуюма, которая на данный момент занимает пост премьер - министра Латвии сообщила о том, что поставок в Украину оружия не будет

    | 25.11.2014

    АФИША МЕРОПРИЯТИЙ В ЛАТВИИ [Добавить мероприятие]

    Благотворительный гала-концерт международного фестиваля Riga Symphony 2014

    Благотворительный гала-концерт международного фестиваля Riga Symphony 2014


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    Кайли Миноуг (Kylie Minogue) с концертом в Арена Рига 2014

    Кайли Миноуг (Kylie Minogue) с концертом в Арена Рига 2014


    2 ноября 2014, Арена Рига, Рига - Концерт
    В Латвии пройдет "WorldSnooker PTC" этап Чемпионата Европы

    В Латвии пройдет "WorldSnooker PTC" этап Чемпионата Европы


    7-10 августа 2014, Арена Рига, Рига - Спорт
    Фестиваль Positivus 2014 в Салацгриве

    Фестиваль Positivus 2014 в Салацгриве


    18-20 июля 2014, 12:00, Салацгрива, Латвия - Салацгрива
    Фестиваль «ЮРМАЛА-2014»

    Фестиваль «ЮРМАЛА-2014»


    10-13 июля 2014, Дзинтари, Латвия - Юрмала
    Kings of Leon концерт в Риге

    Kings of Leon концерт в Риге


    25 июня 2014, 18:00, Межапарк, Рига - Концерт
    Tom Jones в Аrēna Rīga

    Tom Jones в Аrēna Rīga


    26 июня 2014, 20:00, Арена Рига, Рига - Концерт
    ФОТОАЛЬБОМЫ С МЕРОПРИЯТИЙ РИГИ И ЛАТВИИ

    Фото с концерта в память о Сергее Бодрове младшего 16.12.2016

    Латвия 2:0 Эстония - футзал 09.12.2016

    Латвия 4:2 Литва футзал 09.12.2016


    Dinamo Riga - HK Salavat Julaev 30.11.2016

    Закрытие Латвийского чемпионата по дрифту 2016

    „МЕСЯЦ УСОВ” или “MOVEMBER” в Арена Рига 30.11.2016


    Открытие нового парка в Пурвциемсе у «Кепки Ушакова»

    DriftKing of Riga 2016 Day1

    Бикирниеки 50 лет | Biķernieku trases 50 gadu jubileja


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